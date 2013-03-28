Незаконно построенный торговый комплекс на Щелковском шоссе снесут

На Щелковском шоссе снесут незаконный торговый комплекс

Торговый комплекс площадью семь тысяч квадратных метров на Щелковском шоссе будут сносить. Соответствующее решение вынес столичный суд.

Объект находился под управлением группы АСТ, которой также принадлежал ныне снесенный Черкизовский рынок. Судебные тяжбы по поводу ТЦ длились несколько лет.

На месте комплекса в рамках строительства Северо-Восточной хорды планируется открыть развязку и перехватывающую парковку.

Еще одна развязка на Щелковском шоссе появится в районе пересечения магистрали с 9-й Парковой улицей - недалеко от автовокзала. У нее будет два уровня, длина конструкции составит 574 метра. Развязка поможет уменьшить количество заторов на одном из самых загруженных участков города.