ТЦ "Пирамида" в центре Москвы могут снести за три дня

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Для сноса торгового центра "Пирамида", признанного московскими властями самостроем, может понадобиться трое суток, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, начать демонтаж здания могут уже 21 февраля, передает ТАСС. Немерюк отметил, что собственник готов самостоятельно демонтировать объект. Однако ему понадобится помощь в отключении коммуникаций и обеспечении безопасности. И власти готовы оказать содействие.

А вот о предоставлении компенсации собственнику за добровольный снос здания речи пока не идет. Но, по словам Немерюка, если собственник обратится в правительство Москвы, его обращение рассмотрят.

Нелегальный ТЦ "Пирамида" готовят к сносу

Ранее m24.ru сообщало, что один из входов на станцию метро "Пушкинская" закроют на время демонтажа торгового центра "Пирамида".

Вход будет закрыт в вестибюль со стороны здания редакции газеты "Известия", остальные входы в вестибюли станции "Пушкинская" будут работать в штатном режиме. Снос торгового центра не угрожает здоровью пассажиров и целостности конструкций столичной подземки.

Масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля.

Всего в городе будет демонтировано 104 объекта. Постройку должен ликвидировать владелец за собственный счет. В случае невыполнения поручения, объект демонтируется окружной префектурой. Процесс ликвидации может проходить от месяца до года.