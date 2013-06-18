Стадион имени Эдуарда Стрельцова могут снести

Фото: ИТАР-ТАСС

Стадион имени Эдуарда Стрельцова, который является домашней ареной московского "Торпедо" могут закрыть через год для сноса. На месте стадиона намереваются построить коммерческие здания и спорткомплекс.

Собственник стадиона планирует застроить территорию, которая освободится после сноса, офисами, построить там развлекательный центр и открыть торговые площадки, сообщил ИТАР-ТАСС президент футбольного клуба "Торпедо" Александр Тукманов.

Кроме того, на месте, где сейчас располагается стадион имени Стрельцова, могут построить спорткомплекс. Тукманов заявил, что ему неизвестно, что будет включать в себя новое здание, на что рассчитано и кем будет использоваться.

Дата закрытия стадиона также неизвестна. Предполагается, что это произойдет в будущем году.

Отметим, что стадион принадлежит ООО "Спортивный комплекс имени Эдуарда Стрельцова". Еще с советских времен этот стадион считается домашней ареной московского "Торпедо". Иногда свои домашние на этой арене проводит московский "Спартак".