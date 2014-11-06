В центре Москвы за день разобрали памятник архитектуры XIX века

В центре Москвы разобрали памятник архитектуры XIX века

В центре столицы разобрали здание XIX века, признанное памятником архитектуры. По словам очевидцев, неизвестные демонтировали строение за день, сообщает телеканал "Москва 24".

Одноэтажный деревянный дом во 2-м Вышеславцевом переулке был признан памятником архитектуры полгода назад. Тогда же его начали готовить к реставрации. По сведениям активистов московских градозащитных движений, это было единственное деревянное здание в центре Москвы. С собственником строения Алексеем Разуваевым связаться никому не удалось. Последние несколько лет дом пустовал. Кто незаконно снес здание, предстоит выяснить следователям.

"Столичный департамент культурного наследия просит полицию рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Аналогичное обращение направлено в прокуратуру Москвы. Сейчас нами прорабатывается весь комплекс мер, в том числе рассматривается вопрос о подаче иска об изъятии у недобросовестного собственника объекта культурного наследия", - пояснил начальник инспекции по контролю за соблюдением законодательства в области охраны объектов департамента культурного наследия Сергей Добрянин.

Специалисты надеются восстановить здание, так как уцелел его фундамент. Что планировал построить на его месте собственник - неизвестно.

Несмотря на свой статус, памятники архитектуры часто становятся объектами коммерческого интереса недобросовестных застройщиков. Демонтировать их легко, коммуникации уже есть, а самое главное - они расположены в исторической части города.

Согласно статье 243 Уголовного кодекса России, в случае повреждения или сноса объектов культурного наследия их собственников ожидает штраф в размере до 5 миллионов рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, принудительные работы сроком до 5 лет, или лишение свободы сроком до 6 лет.