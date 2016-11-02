Демонтировано еще три пятиэтажки на юго-западе Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три пятиэтажных дома снесли на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Два здания располагались в районе Коньково по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом № 47, корпус 1 и улица Профсоюзная, дом № 96, корпус 3. Еще один дом находился на улице Шверника, дом № 6, корпус 2 в районе Академический.

На юго-западе Москвы осталось разобрать еще девять пятиэтажных домов. В целом по столице насчитывается 86 домов сносимых серий. В конце октября последнюю ветхую пятиэтажку снесли на севере столицы.

Фото: Стройкомплекс Москвы

В программу сноса ветхих домов включены пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов.

