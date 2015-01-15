В Лос-Анджелесе снесли дом знаменитого фантаста Рэя Брэдбери

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В Лос-Анджелесе снесли дом знаменитого писателя Рэя Брэдбери. Классик американской фантастики прожил в нем 50 лет и продолжал работать в своем кабинете до последних дней, сообщает телеканал "Москва 24".

После смерти писателя в 2012 году дом был продан за 1,7 миллиона долларов. Новый владелец получил разрешение на снос особняка.

От строения практически ничего не осталось, а книги и рукописи Брэдбери были безвозмездно переданы Центру изучения творчества писателя в штате Индиана.

Рэй Брэдбери является классиком не только американской, но и мировой литературы. Наибольшей известностью в мире пользуется роман "451 по Фаренгейту", который рисует мрачные картины будущего, где пожарные жгут книги, а не тушат пожары.

Однако перу писателя принадлежат и другие известные произведения: цикл рассказов "Марсианские хроники", рассказы "И грянул гром", "Чудесный костюм цвета сливочного мороженого" и "Вельд".

Брэдбери скончался после продолжительной болезни 5 июня 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года.