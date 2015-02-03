ГИБДД просит водителей быть внимательней из-за снегопада

Фото: Александр Авилов/M24.ru

Столичное управление ГИБДД просит водителей быть внимательнее из-за снегопада, который ожидается в столице днем, передает пресс-служба ведомства.

Полиция просит соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков и инспекторов. Кроме того, особое внимание стоит обратить во время движения по эстакадам, мостам и путепроводам.

МЧС предупреждает об ухудшении видимости и гололедице на дорогах

Ранее M24.ru сообщало, что за использование шин не по сезону Госдума предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей.

При этом техрегламент Таможенного союза, который запрещает использование шин не по сезону, вступил в силу 1 января 2015 года, но за это нарушение пока не штрафуют.