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03 февраля 2015, 11:06

ГИБДД просит водителей быть внимательней из-за снегопада

снегопады предупреждения дорожная полиция

Фото: Александр Авилов/M24.ru

Столичное управление ГИБДД просит водителей быть внимательнее из-за снегопада, который ожидается в столице днем, передает пресс-служба ведомства.

Полиция просит соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков и инспекторов. Кроме того, особое внимание стоит обратить во время движения по эстакадам, мостам и путепроводам.

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Ранее M24.ru сообщало, что за использование шин не по сезону Госдума предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей.

При этом техрегламент Таможенного союза, который запрещает использование шин не по сезону, вступил в силу 1 января 2015 года, но за это нарушение пока не штрафуют.

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