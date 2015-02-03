ГИБДД просит водителей быть внимательней из-за снегопада

Фото: Александр Авилов/M24.ru
Столичное управление ГИБДД просит водителей быть внимательнее из-за снегопада, который ожидается в столице днем, передает пресс-служба ведомства.
Полиция просит соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков и инспекторов. Кроме того, особое внимание стоит обратить во время движения по эстакадам, мостам и путепроводам.
Ранее M24.ru сообщало, что за использование шин не по сезону Госдума предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей.
При этом техрегламент Таможенного союза, который запрещает использование шин не по сезону, вступил в силу 1 января 2015 года, но за это нарушение пока не штрафуют.