01 апреля 2014, 11:06

Город

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Несмотря на метель аэропорты Москвы работают по расписанию

Несмотря на метель, столичные аэропорты работают по расписанию. Имеются задержки рейсов, но их немного, сообщает телеканал "Москва 24".

Технические службы аэропортов работают в усиленном режиме, расчищая взлетно-посадочные полосы. Все самолеты перед вылетом обрабатывают особым составом, который препятствует образованию льда.

"Работаем в штатном режиме, отправляем и принимаем рейсы по расписанию, - заявила начальник пресс-службы Внуково Елена Крылова. - Пассажирам стоит выезжать заранее - из-за сложной дорожной обстановки велика вероятность опоздать на свой рейс".

Она также порекомендовала пассажирам пользоваться аэроэкспрессами.

Из-за расчистки взлетно-посадочных полос возможны небольшие задержки рейсов - около 20 минут.

Напомним, 1 апреля на столицу обрушился сильный снегопад - по предварительным прогнозам, за день выпадет 8-10 сантиметров осадков.

