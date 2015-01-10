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ЧП

10 января 2015, 10:55

Водитель снегохода разбился на замерзшем озере

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Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В ТиНАО водитель снегохода разбился на замерзшем озере. По предварительным данным, у мужчины не было прав на управление транспортным средством.

Как рассказали в правоохрнительных органах Агентству "Москва", трагедия произошла в деревне Косовка поселения Вороновское.

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По предварительным данным, мужчина не справился с управлением снегохода и врезался в железный каркас беседки на берегу озера. В результате аварии водитель машины от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, что в декабре водитель квадроцикла, катаясь по замерзшему озеру в подмосковном Фрязине, сбил двоих школьников и скрылся. В результате инцидента 12-летняя девочка получила травму головы, а 16-летний подросток – перелом руки.

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