Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В ТиНАО водитель снегохода разбился на замерзшем озере. По предварительным данным, у мужчины не было прав на управление транспортным средством.

Как рассказали в правоохрнительных органах Агентству "Москва", трагедия произошла в деревне Косовка поселения Вороновское.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением снегохода и врезался в железный каркас беседки на берегу озера. В результате аварии водитель машины от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, что в декабре водитель квадроцикла, катаясь по замерзшему озеру в подмосковном Фрязине, сбил двоих школьников и скрылся. В результате инцидента 12-летняя девочка получила травму головы, а 16-летний подросток – перелом руки.