Водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за погоды

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее из-за погоды. Сейчас в городе идет снег, отмечают метеорологи.

На мокром асфальте тормозной путь авто увеличивается, а в условиях плохой видимости водителям труднее увидеть помеху на дороге. В связи с этим в полиции просят пропускать пешеходов, а также строго соблюдать правила стоянки на остановках общественного транспорта.

В то же время пешеходам рекомендуется иметь при себе вещи со световозвращающими элементами, переходить проезжую часть только там, где это разрешено, убедившись, что водители остановились.

Сейчас погоду в городе формирует циклон, который принесет в столицу осадки и холодный полярный воздух. По словам синоптиков, такая погода – вполне нормальное для апреля явление.

Температура воздуха на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы. Столбики термометров ночью покажут ноль градусов, днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.