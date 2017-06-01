Сотрудники МЧС обезвредили более 100 боеприпасов времен ВОВ в столице

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Опасные предметы были найдены на юго-востоке столицы. Семеро спасателей прибыли на место и обнаружили реактивные снаряды и авиабомбы.

Саперы МЧС России успешно достали боеприпасы из грунта, перевезли на специальный полигон, где их ликвидируют с соблюдением всех мер безопасности. Эта операция по разминированию снарядов времен ВОВ стала самой крупной с начала года.