M24.ru покажет, как изучать городскую жизнь

25 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция, посвященная новой книге Яна Гейла и Биргитт Сварре "Как изучать городскую жизнь". Ее представит руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский. Авторы расскажут о своей работе над текстом и сборе информации. Один из инициаторов перевода произведения на русский язык и генеральный директор Концерна "КРОСТ" Алексей Добашин объяснит, как методики Яна Гейла применяют на практике.

В основу книги легли результаты работы Школы архитектуры при Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене. На примерах Мельбурна, Копенгагена и Нью-Йорка автор показывает, как создавать уютные пространства, пригодные для жизни и отдыха, образования и спорта.

