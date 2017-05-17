Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 11:46

Культура

M24.ru покажет пресс-конференцию, приуроченную к Дню полярника

18 мая в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, приуроченная к Дню полярника, который отмечается 21 мая. Собравшимся расскажут об граффити-проекте "Арктика на улицах города" и презентуют книгу "Папанинская четверка", созданную к 80-летию первой дрейфующей станции "Северный полюс". Также на пресс-конференции состоится передача "капсулы времени" с зашифрованными посланиями интернет-пользователей. В дальнейшем капсула будет передана на хранение в Арктику.

В пресс-конференции участие также примут:

  • сопредседатель и статс-секретарь экологической палаты России Вадим Петров;
  • журналист Николай Халип;
  • генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

Трансляцию смотрите на этой странице 18 мая в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

