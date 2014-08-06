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06 августа 2014, 15:11

Смог от торфяных пожаров пока не угрожает Москве - МЧС

смог Юрий Беседин

Фото: ИТАР-ТАСС

Смог от торфяных пожаров пока не угрожает Москве. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замглавы столичного управления МЧС Юрий Беседин.

Он сообщил, что в Московской области серьезных торфяных пожаров не наблюдается, но два очага возгорания находятся на территории Тверской области.

"До 10 августа с учетом северо-восточного и восточного ветра можно с уверенностью сказать, что шлейф дыма с тверских торфяников не накроет Москву", - отметил Беседин.

Где спастись от жары в Москве

В тушении торфяных пожаров в Тверской области принимают участие около двух тысяч сотрудников МЧС.

По словам Беседина, правительство Москвы, несмотря на оптимистичный прогноз синоптиков, серьезно отнеслось к угрозе задымления в столице и оборудовало "комнаты прохлады", где люди пожилого возраста могут спастись от жары и смога.

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Замглавы МЧС по Москве заявил, что количество возгораний в лесопарковых зонах города увеличилось в три раза по сравнению с летом прошлого года. "С начала весенне-летнего периода произошло 1179 загораний травы и торфа, а за отчетный период прошлого года - 349", - сказал Беседин.

Он добавил, что в 99 случаях из 100 причиной возгорания становится человеческий фактор. "Даже брошенная бутылка может стать причиной крупного пожара - ведь она может сработать как увеличительное стекло для солнечных лучей", - отметил Беседин.

Жара в столичном регионе несколько раз приводила к тому, что начинались торфяные пожары на юго-востоке области, в результате столицу затягивало дымом. Особенно памятно москвичам лето 2010 года, когда весь июль и часть августа в московском регионе стояла аномальная жара. В Шатурском районе Подмосковья загорелись торфяники, и столицу на неделю накрыл густой смог - в некоторых районах города видимость не превышала ста метров.

В этом году в жаркий период спасатели облетают подмосковные торфяники каждый день, чтобы незамедлительно пресечь возможное возгорание.

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