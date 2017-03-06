Журнал New Yorker поместил на обложку наблюдающего за Трампом Путина

Американский еженедельный журнал New Yorker поместил на новую обложку изображение президента России Владимира Путина, говорится на официальной странице издания в Facebook.

Надписи на обложке вышли на русском языке, включая название журнала – "The Нью-Йоркер". Карикатура изображает Владимира Путина, который через монокль наблюдает за летящей бабочкой с головой президента США Дональда Трампа.

Автор рисунка Бэрри Блитт свою фамилию также подписал на русском языке. Рисунок иллюстрирует статью под заголовком "Активные меры" за авторством журналистов Эвана Осноса, Джошуа Яффы и Дэвида Ремника.

Журналисты The New Yorker в статье представили изложение общеизвестных фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого. Комментаторами в статье выступили представители современной российской оппозиции и эксперты. Однако основную часть составили американские политики, бывшие чиновники и военные, а также неназванные "чиновники администрации" США.