Около 105 тысяч детей родились в Москве за девять месяцев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

За девять месяцев года в столице родились 105 тысяч детей. Население города увеличилось почти на 15 тысяч человек, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, можно констатировать, что рождаемость в столице выросла на 2,9 процента. Смертность напротив упала на 0,3 процента – до 72,8 тысячи человек за 9 месяцев 2015 года.

При этом 77 процентов умерших – это люди старше 61, а 60 процентов – старше 71 года.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице зафиксированы очень низкие показатели смертности. Причем они продолжают снижаться.

В настоящее время показатель смертности составляет 529 человек на 100 тысяч населения – это один из самых низких уровней в стране. Почти 4 из 5 смертей в столице приходятся на сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, онкологию и сахарный диабет.

Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 77 годам.

Что касается уровня смертности в Европе (на который ориентируются столичные власти), то он постепенно снижается, хотя европейцы слишком много курят, пьют и едят вредную пищу.

Средняя продолжительность жизни в России составила 71 год, как в Белоруссии и Молдавии.