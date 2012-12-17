Форма поиска по сайту

17 декабря 2012, 09:53

Общество

Полиция выясняет, почему исчезла видеозапись драки в ночном клубе

В драке у ночного клуба в центре Москвы погиб человек

На Кудринской площади в столице был обнаружен труп 29-летнего Владимира Агафонова, работавшего преподавателем в Московском университете МВД. По данным следствия, Агафонов отдыхал в ночном клубе, а позднее между ним и одним из посетителей произошла ссора.

Тело преподавателя МВД было найдено утром 16 декабря. По предварительным данным, в результате ссоры оппонент толкнул Агафонова, и тот упал на металлический прут, торчащий из асфальта. В результате сотрудник полиции скончался.

Позже было установлено, что место происшествия попадает в поле зрения камер наружного наблюдения. При осмотре данных сервера оказалось, что запись была удалена.

Сотрудники полиции изъяли системный блок для дальнейшей его проверки экспертами, которые постараются восстановить видеозапись, и установить, была ли она стерта специально.

Подозреваемый после дачи показаний был отпущен. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("причинение смерти по неосторожности").

