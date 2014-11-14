Мужчина умер в отделении полиции подмосковного Ногинска

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В отделении полиции подмосковного Ногинска скончался 58-летний житель города Реутова, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Мужчина пришел для беседы с сотрудниками подразделения. Ему стало плохо во время ожидания в коридоре, полицейские безуспешно пытались оказать первую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. По данному факту будет проведена служебная проверка.

Напомним, в октябре в одном из отделений столичной полиции умер дебошир доставленный туда в состоянии наркотического опьянения.

В том же месяце в отделении полиции Протвино скончался 41-летний мужчина, задержанный в состоянии алкогольного опьянения.