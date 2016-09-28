BlackBerry прекращает выпуск смартфонов. Руководство канадской компании приняло решение сосредоточиться на производстве софта, телефоны BlackBerry будет выпускать индонезийский субподрядчик. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Причиной решения стала неудачная попытка перехода на операционную систему Android. Квартальная выручка компании снизилась на 32 процента.

Разработку и производство комплектующих Blackberry передает компаниям-партнерам, в частности – компании Merah Putih PT BB, созданной BlackBerry совместно с индонезийской PT Indonesia Tiphone Mobile.

BlackBerry производит одноименные смартфоны, предназначенные, прежде всего, для корпоративных клиентов и госорганов, а также разрабатывает информационные системы, обеспечивающие контроль и защиту мобильных устройств, используемых организациями и их сотрудниками.

До 30 января 2013 года компания носила название Research In Motion. В последнее время компания стремится сконцентрировать свою деятельность прежде всего на бизнесе в области разработки программного обеспечения.