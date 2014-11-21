Интерактивный путеводитель по Новой Москве представят в Доме ученых Троицка

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Презентация нового интерактивного приложения 3plet по достопримечательным местам Новой Москвы представят в Доме ученых Троицка 27 ноября. 3plet – это новый формат, включающий тексты, музыку и фотографии.

Путеводителем, интегрированным с соцсетями, могут пользоваться владельцы планшетов и смартфонов. Приложение можно скачать бесплатно на платформах ios и Android.

"В приложение вошли десять ярких объектов Троицкого и Новомосковского округов: усадьбы Вороново, Валуево и Остафьево, усадьба-руина Крекшино, храм усадьбы Троицкое, писательское Переделкино, парки Новой Москвы, физическая кунсткамера, Железнодорожное кольцо в Щербинке и биостанция "Малинки", - отметили организаторы презентации.

К каждой достопримечательности прилагается историческая справка, фотографии и музыкальные треки современных композиторов и аранжировщиков. Пользователи могут узнать о времени работы усадеб, общественном транспорте, который доставит к месту, координатах для GPS-навигатора.

В рамках презентации приложения представят фотовыставку культурно-исторических и современных объектов Новой Москвы. Экспозиция включает 50 снимков.

Посетители мероприятия получат "Путеводитель по Новой Москве" в печатном формате.

Скачать электронную версию путеводителя, содержащую описание 119 интересных мест Новой Москвы можно на сайте Центра культурных инициатив Новой Москвы. Скачать приложение бесплатно можно с 27 ноября.

Начало презентации в 15.00. Вход свободный. Необходима регистрация по почте info@tinaocenter.ru.