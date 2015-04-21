Сегодня в СМИ: цены на бытовую технику и перепись населения

Фото: M24.ru

Более 5 млн россиян не платят по кредитам

К апрелю в России в срок не обслуживался каждый пятый кредит, каждый десятый был безнадежным, свидетельствуют данные кредитных бюро и коллекторов. За год "плохие долги" увеличились в полтора раза и к марту достигли почти 1 триллиона рублей.

Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 миллиона человек - это более половины экономически активного населения страны, приводят данные "Ведомости" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего россияне должны банкам 10,6 триллиона рублей, причем многие сразу нескольким.

"Яндекс" зафиксировал снижение цен на бытовую технику

Как следует из данных исследования компании "Яндекс" резкий рост цен на бытовую технику и электронику начался в последнюю неделю ноября прошлого года. В 2015 году со стабилизацией курса рубля рост цен на технику остановился, пишет РБК.

До недели, заканчивающейся 23 марта, стоимость товаров оставалась примерно на одном уровне, после чего началось ее плавное снижение. Единственной категорией, где рост продолжился, являются популярные модели мобильных телефонов.

Нефтяников могут обязать использовать российское оборудование и технологии

С 2016 года в лицензии по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых могут включить обязательное условие - использовать российское оборудование и технологии. Несогласные должны сдать лицензии, сообщает во вторник РБК.

Официальный представитель Минприроды Николай Гудков подтвердил наличие такого поручения от правительства. По его словам, будет предусмотрен механизм проверки выполнения новых условий со стороны Росприроднадзора, а за их невыполнение лицензия будет отзываться.

Антимонопольная служба отказалась поддержать либерализацию

ФАС выступила против предложений руководителей СМИ и Минкомсвязи по либерализации рекламного законодательства, пишет РБК.

Все предложения по либерализации рекламы в СМИ были отклонены ведомством, кроме пункта об увеличении объема рекламы в периодике. Таким образом, ФАС выступила против массового возвращения рекламы алкоголя, свободного продвижения рецептурных лекарств и более лояльного отношения к рекламе биологических добавок, а также увеличения рекламы на ТВ за счет телемагазинов.

Бюджетные смартфоны потеснили премиальные

Продажи бюджетных смартфонов в количественном выражении впервые превысили продажи премиальных устройств, следует из отчета "Связного". В кризис покупатели все чаще отдают предпочтение В-брендам, которые по своей функциональности уже мало в чем уступают лидерам, объясняют эксперты.

В денежном выражении брендам второго эшелона до ведущих производителей по-прежнему далеко: на долю Samsung, Apple, Nokia, Sony и LG приходится 70% продаваемых смартфонов, передает "Коммерсантъ".

Росстат предлагает штрафовать за отказ от участия в переписи населения

Росстат направил на согласование в правительство законопроект, обязывающий граждан участвовать в переписи населения. Как заявил вчера глава Росстата Александр Суринов, за отказ участвовать в переписи или отвечать на вопросы ведомство предлагает наказывать штрафами от 100 до 300 рублей.

Правозащитники полагают, что такой закон будет нарушать права граждан, для которых участие в переписи, как и в выборах, должно остаться добровольным, сообщает "Коммерсантъ".

Минэкономики ждет от российских частных инвесторов решения всех проблем

Последняя версия макроэкономического прогноза Минэкономики до 2018 года предполагает, что уже в следующем году экономика России восстановит объемы инвестиционного импорта - закупка производственных линий, станков и машин на частные деньги, как и рост зарплат, с 2017 года обеспечат устойчивое увеличение ВВП.

Впрочем, в прогнозе не обсуждается самый важный вопрос: что именно заставит российских частных инвесторов поверить в перспективы отечественной экономики и вкладываться только в Россию, пишет "Коммерсантъ".

Риелторы и ювелиры будут сообщать о необычных сделках клиентов за границей

С апреля 2015 года риелторы и ювелиры, букмекеры, операторы по приему платежей, почтовики, страховые, лизинговые и другие некредитные организации, а также индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться Росфинмониторингу о необычных сделках своих клиентов, которые являются резидентами "неблагополучных" стран, пишет "Российская газета".

Доложить о сделке по покупке недвижимости или драгоценных металлов, камней за границей надо втайне от клиента.

В Госдуму внесен законопроект о деприватизации жилья

Важный документ внесен в Госдуму. Его автор - Елена Николаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Этот документ в сложившейся ситуации может оказаться своеобразной палочкой-выручалочкой для большой категории граждан, сообщает "Российская газета".

Законопроект предоставляет право собственникам жилья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, добровольно и бесплатно вернуть свою квартиру назад в государственную и муниципальную собственность.

Российские ведомства и госфонды ищут ответственного за железнодорожный мост через Амур

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу "принять меры для начала строительства" железнодорожного моста через Амур. Перечень поручений по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока опубликован на сайте правительства.

Новый мост должен связать железные дороги России и Китая. Строить переправу через Амур Россия и Китай должны совместно, но большую часть работ берет на себя Китай: из 2,2 километра моста российская часть – всего 300 метро плюс подъездные пути и реконструкция станции, пишет газета "Ведомости".

Директору ФСИН грозит увольнение за монополию торговли в СИЗО

Федеральная антимонопольная служба попросила устранить нарушения в торговле товарами для заключенных СИЗО, сообщает РБК. Монополия ФСИН может обернуться дисквалификацией директору ведомства.

Как показала проверка ФАС, рынок торговли в московских и подмосковных изоляторах "захватило" предприятие "Калужское". С 2015 года оно отказалось продлевать договора со своими прежними партнерами и, заключив договор с платежным агентом "Интакс", монополизировало рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет.