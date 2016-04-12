Новый Huawei P9: обзор возможностей флагманского смартфона

Фото: Huawei

Huawei P9 – флагманский смартфон от крупнейшего китайского производителя мобильной техники был представлен в конце прошлой недели в Лондоне. Чем интересен новый аппарат. Его сильные и слабые стороны. Обо все этом читайте в нашем обзоре.

Какой такой Huawei

Времена, когда к китайским смартфонам относились свысока безвозвратно канули в прошлое. Huawei, Lenovo, ZTE, Xiaome, TCL (Alcatel), OPPO, BBK – по данным аналитической компании TrendForce, в 2015 году из 10 крупнейших мировых производителей смартфонов 7 компаний было из Китая. Но дело не только в количестве, но и в качестве самих устройств. Да, лидерами во всех смыслах остаются Apple и Samsung, но та же Huawei (3-я в мире по итогам 2015 года) уже много лет вкладывает огромные ресурсы в свое научно-исследовательское подразделение. Вместе с их большим производственным опытом это дает впечатляющие результаты.

Что же показали в Лондоне

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Технические характеристики Huawei P9:



Восьмиядерный процессор собственного производства Hisilicon Kirin 955

Камера: Два 12-мегапиксельных фотомодуля, один из них чёрно-белый, светодиодная вспышка, гибридный автофокус

Фронтальная камера: 8 мегапикселей

Экран: IPS-матрица 5.2 дюйма, разрешение 1920x1080 (Full HD), плотность пикселей 442 точки на дюйм

Память 32/64 ГБ, слот microSD

Оперативная память: 3/4 ГБ

Аккумулятор 3000 мАч, несъемный

Сканер отпечатков пальцев

Разъем USB Type-C

Что самое главное

Самое главное в новом смартфоне – это его камера, разработанная в партнерстве с знаменитым производителем фотоаппаратов Leica. Большую часть лондонской презентации первые лица Huawei и Leica рассказывали именно о новой камере P9. Видимо, в компании решили, что хорошая камера – это именно то, что будет востребовано пользователями и поможет Р9 выделиться на фоне конкурентов.

На самом деле, у P9 не одна камера, а три: две основных и одна фронтальная

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Основная камера состоит из двух полноценных 12-мегапиксельных модулей. Различие между ними только в том, что один из модулей обычный, цветной, а другой монохромный. При съемке они работают синхронно, а затем оба изображения объединяются в одно программным способом. Такая затейливая конструкция понадобилась для увеличения одной из важнейших характеристик камеры – ее светосилы. Именно для этого в первую очередь и нужен дополнительный черно-белый модуль, у которого отсутствует цветной светофильтр и, соответственно, более высокая светочувствительность. Теоретически, такая двойная камера обеспечивает лучшую съемку в условиях недостаточной освещенности и большую детализацию изображения. А еще наличие двух фотомодулей должно давать большие возможности при редактировании снимков.

Как же она снимает

Все вышеописанное относится к тому, как ДОЛЖНА работать разрекламированная камера P9. Мы же попробуем разобраться, как она работает на самом деле.

Для начала стоит сказать, что вклад, который внесла Leica в создание камеры P9, ни во время презентации, ни после нее, так и не прояснили. Вероятно, специалисты Leica участвовали в создании рабочего интерфейса камеры. Также в ней используются некоторые программные алгоритмы обработки изображений. Во всяком случае имеются фирменные режимы съемки Leica, имитирующие 3 вида пленки (яркая, стандартная и блеклая), и монохромный режим.

Кстати, что касается интерфейса камеры, то он реально хорош. Удобные предустановки – HDR, панорама, черно-белая съемка, ночная съемка, замедленная видеосъемка, рисование светом, выбор пленок и профессиональный ручной режим.

Ручной режим настроек камеры не является изобретением Huawei. Некоторые вендоры и раньше добавляли его в интерфейсы смартфонов. Другое дело, что на слабой камере, это выглядело довольно нелепо. Сейчас же такая опция обрела какой-то смысл. Понятно, что она будет востребована лишь настоящими энтузиастами съемки на смартфон, но такие люди есть, и их становится все больше и больше.

Вы можете сами оценить работу камеры P9 на наших тестовых снимках.

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Фирменный тройной автофокус (лазерная фокусировка, фокусировка по расстоянию до объекта и по контрасту) днем, вечером, в сумерках и при искусственном освещении работал безупречно, то есть очень быстро и точно, а вот ночью в автоматическом режиме иногда начинал тупить. Приходилось лезть в ручные настройки камеры. Вообще, в том что касается ночной съемки, мы ожидали большего. Нет, снимки получались неплохие, но все же чуда не произошло.

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

И еще один момент. У камеры P9 нет оптической стабилизации изображения. По каким причинам, от нее отказались неизвестно, но при ночной съемке на длинной выдержке, это может сказываться на качестве снимков. На наш субъективный взгляд при съемке с рук четкости ночным фотографиям не хватает.

Помимо собственно камеры хотелось бы отметить очень удачный с богатым набором фильров фоторедактор. Вот пример слегка обработанного кадра. Причем само редактирование заняло секунд 30.

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

И в завершении разбора работы камеры P9 коллаж из двух фотоснимков. Слева P9, справа, считающаяся эталонной мобильная камера iPhone 6S Plus:

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru



А как он выглядит

В дизайне P9 явно видна преемственность. Внешних отличий от модели прошлого года Huawei P8 немного. И это скорее хорошо. Во-первых, сам дизайн был удачен, во-вторых работает на узнаваемость бренда, что для Huawei сейчас важно. Метал, стекло, все лаконично, премиально и, разумеется, никакого пластика.

Стоит обратить внимание на три момента.

Первый – безрамочный дизайн. Площадь экрана составляет 72,9% от площади фронтальной поверхности (больше чем у iPhone 6s и Galaxy S7). Выглядит довольно эффектно.

Второй – толщина 7мм. P9 тоньше, чем его вышеназванные конкуренты.

Фото: Дмитрий Бевза/m24.ru

Третий – камера P9 полностью утоплена в корпус, в отличие от все того же Galaxy S7 и особенно iPhone 6S.

Cмартфон будет продаваться в 6 цветах – Ceramic White, Haze Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold и …Rose Gold (спасибо Apple за модный цвет).

Что же там внутри

Внутри у Huawei P9 восьмиядерный процессор Hisilicon Kirin 955. В популярном тесте AnTuTu P9 уступил Galaxy S7 (134 тыс.) и LG G5 (130 тыс.) и набрал 100 тыс. баллов. Это хороший показатель, и мы сомневаемся, что кому-то из наших читателей, удастся а реальной жизни загрузить этот процессор так, чтобы смартфон начал тормозить.

Экран с IPS-матрицей 5,2 дюйма хорош во всех отношениях. Яркий, контрастный, не слишком большой и не слишком маленький, а его FullHD-разрешения для такого размера более чем достаточно.

Аккумулятора емкостью 3000 мАч хватает примерно на два дня работы. То есть P9 при аккуратном использовании можно подзаряжать не каждый день. Кстати, фирменный интерфейс Huawei EMUI 4.1 имеет очень богатые настройки энергосбережения.

Последнее – это сканер отпечатков пальцев четвертого поколения. Расположен на тыльной стороне телефона, прямо под указательным пальцем. Работает очень быстро и практически без ошибок.

Так что, Huawei P9 лучше, чем iPhone 6s и Galaxy S7?

Нет, не лучше. Конкурент ли им Huawei P9? Да, конкурент. Однако конкурировать ему с этими смартфонами будет очень тяжело.

Конкурировать с iPhone вообще тяжело в силу уникальности операционной системы iOS, высочайшего качества аппарата и высокой лояльности пользователей техники Apple.

Конкурировать же с Galaxy S7 и Galaxy S7 EDGE сложно потому, что сейчас это, наверно, лучшие Android-смартфоны на рынке.

Не стоит забывать и о силе бренда. При всем уважении к Huawei, ей пока далеко до Apple и Samsung.



Однако, конкурировать с Apple и Samsung китайцам придется хотя бы из-за цены Huawei P9. Рекомендованная цена за 32-гигабайтную версию Huawei P9 составляет 599 фунтов стерлингов (57 тысяч руб.), а за 64-гигибайтную 649 фунтов (61 тысяч руб.). По неофициальным сведениям, российская цена за младшую версию P9 будет начинаться от 50 тысяч. Samsung Galaxy S7 32Gb стоит в России около 50 тысяч рублей, а iPhone 6S 64Gb примерно 56 тысяч рублей.