Спектакль для слепых и слабовидящих детей представят в театре Булгаковского дома

Фото: dombulgakova.ru

Спектакль "Вольке" для слепых и слабовидящих детей представят в театре Булгаковский дом. Это история про мальчика, который попал в сказочную страну и спас взрослых, сообщает телеканал "Москва 24".

"Дети смогут погрузиться в атмосферу волшебной истории, которая рассказывает о совести и добре, хранящихся в тайниках человеческой души", - отметили организаторы.

Посетителей ждет своеобразный 5D кинотеатр. Во время представления на зрителей дует ветер, капает дождь, в воздухе возникают разные ароматы. Все двери и окна запирают, чтобы в зал не проникали посторонние шумы. Каждый звук в рамках спектакля помогает зрителям рисовать в воображении волшебные сюжеты.

Для озвучки актеры не используют никаких аудиозаписей, они применяют бытовые предметы: будильник, фантики от конфет, воду.

Спектакля еще нет в репертуаре театра. Играют его довольно редко, поэтому количество мест ограничено.

Показ состоится 22 октября. Начало в 15.00. Вход свободный. Необходимо записаться по телефону 89264614454.