Слепой мужчина упал на рельсы на станции метро "Марксистская"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

На станции "Марксистская" Калининской линии слепой пожилой мужчина упал на рельсы, сообщили m24.ru в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. На станции сняли напряжение с контактного рельса, чтобы поднять пассажира на платформу. Мужчину госпитализировали.

"Сегодня в 10.16 останавливалось движение из-за падения человека на рельсы на станции "Марксистская". В течение 11 минут поезда снова начали ходить в привычном режиме", – сообщили m24.ru в пресс-службе метрополитена.

Как пояснили представители УВД на Московском метрополитене, с рельсов на станции было вовремя снято напряжение и пассажира удалось поднять на платформу. "Сейчас он госпитализирован с травмами. Пассажир жив. Это был пожилой мужчина", – отметили в пресс-службе.

С 10.27 поезда на "желтой" ветке ходят в обычном режиме.

Отметим, что подобный инцидент происходил на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии в конце мая. Там также на восемь минут останавливали движение поездов. Пассажир остался жив.

Столичный метрополитен рассматривал различные методы, которые могли бы обезопасить пассажиров, упавших на рельсы. Так, пути планировали оборудовать специальными датчиками, замедляющие движение поезда, если на путях окажется человек. Кроме того, рассматривалась возможность установить на платформах вторые двери, открывающиеся только после прибытия поезда.

От последней идеи администрация метро окончательно отказалась в мае 2015 года.