МАК установил факт "взрывной декомпрессии" лайнера А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Межгосударственный авиационный комитет в годовщину крушения российского лайнера А321 в Египте рассказал о промежуточных итогах авиакатастрофы, подтвердив предварительную версию о теракте.
В частности комиссия установила зону, в которой лайнер начал разрушатся в воздухе. Также установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку изнутри самолета и "взрывной декомпрессии".
Расследование авиакатастрофы проводится властями Египта при участии МАК, а также специалистов из Франции, Германии, Ирландии и США. Исследование фрагментов самолета планируется продолжить.
В годовщину трагедии на месте будущего памятника жертвам крушения установили закладной камень. Монумент планируется установить на Румболовской горе в городе Всеволожске Ленинградской области.
Там в понедельник состоялось освещение поклонного креста на месте строительства будущего храма. При входе в него будут увековечены имена жертв авикатастрофы над Синаем.