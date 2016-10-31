МАК установил факт "взрывной декомпрессии" лайнера А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Межгосударственный авиационный комитет в годовщину крушения российского лайнера А321 в Египте рассказал о промежуточных итогах авиакатастрофы, подтвердив предварительную версию о теракте.

В частности комиссия установила зону, в которой лайнер начал разрушатся в воздухе. Также установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку изнутри самолета и "взрывной декомпрессии".

Расследование авиакатастрофы проводится властями Египта при участии МАК, а также специалистов из Франции, Германии, Ирландии и США. Исследование фрагментов самолета планируется продолжить.