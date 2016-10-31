Форма поиска по сайту

31 октября 2016, 19:19

Происшествия

МАК установил факт "взрывной декомпрессии" лайнера А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Межгосударственный авиационный комитет в годовщину крушения российского лайнера А321 в Египте рассказал о промежуточных итогах авиакатастрофы, подтвердив предварительную версию о теракте.

В частности комиссия установила зону, в которой лайнер начал разрушатся в воздухе. Также установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку изнутри самолета и "взрывной декомпрессии".

Расследование авиакатастрофы проводится властями Египта при участии МАК, а также специалистов из Франции, Германии, Ирландии и США. Исследование фрагментов самолета планируется продолжить.

31 октября 2015 года в результате крушения над Синайским полуостровом самолета А321 "Когалымавиа", летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли 224 человека. Катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

В годовщину трагедии на месте будущего памятника жертвам крушения установили закладной камень. Монумент планируется установить на Румболовской горе в городе Всеволожске Ленинградской области.

Там в понедельник состоялось освещение поклонного креста на месте строительства будущего храма. При входе в него будут увековечены имена жертв авикатастрофы над Синаем.

следствие Египет теракт самолет Синайский полуостров авиакатастрофа

