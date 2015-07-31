Двое участковых задержаны по подозрению в махинациях с квартирой умершей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двое столичных участковых попали под подозрение в мошенничестве с квартирой, после смерти хозяйки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Как отмечается, двое сотрудников ОМВД по району Ясенево были задержаны оперативниками отдела собственной безопасности (ОСБ) по подозрению в мошеннических действиях с квартирой умершей. Задержанными являются старший участковый уполномоченный в звании майора полиции и участковый уполномоченный, младший лейтенант полиции.

Еще один случай произошел на севере столицы. Там сотрудниками ОСБ был задержан сотрудник экспертно-криминалистического центра УВД по САО, капитан полиции. Его подозревают в краже 4,5 тыс. рублей и ювелирных изделий.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам проверки виновные полицейские будут уволены из органов, и понесут соответствующее наказание. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.