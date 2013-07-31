Раскрыты новые масштабные хищения денег в структурах "Оборонсервиса"

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Следственные органы расследуют новые махинации с деньгами в структурах Министерства обороны. Деньги, которые должны были пойти на выплату авансов военным, пустили на приобретение недвижимости у "Оборонсервиса".

В скандале замешаны коммерческие структуры Министерства обороны. ОАО "Главное управление обустройства войск" судится с компанией "Стройимпульс СМУ-1" по поводу незаконного перечисления 9 миллиардов рублей авансовых платежей на счет этой организации. Часть из этих уже была потрачена на покупку недвижимость у структур "Оборонсервиса", пишет "Коммерсантъ".

Сделками заинтересовались в Следственном комитете России.

Главой компании "Стройимпульс СМУ-1" являлся бизнесмен Сергей Амелин, который 20 января этого года скончался от сердечного приступа. Перед смертью его деятельностью интересовалось следствие, которое рассчитывало на участие Амелина в деле "Оборонсервиса" как минимум в качестве свидетеля.

Впрочем, Амелин мог быстро переквалифицироваться в обвиняемого - по данным ГУОВ, за три года "Стройимпульсу" было перечислено 17,2 миллиарда рублей. Более половины этих денег - 10,2 миллиарда рублей - не были отработаны.

Компания использовала часть полученных средств на приобретение зданий и земельных участков, ранее принадлежащих Министерству обороны.

Часть объектов могут вернуть военным - в частности, комплекс полуразрушенных зданий на улице Косыгина, а также земельный участок на территории усадьбы "Архангельское".

В "Стройкомплексе" проблемы связывают с деятельностью бывших руководителей компании.

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