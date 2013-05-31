Суд задержал активиста ФАР Вадима Коровина до 3 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

Одинцовский городской суд Московской области на заседании 31 мая постановил задержать активиста Федерации автовладельцев России (ФАР) Вадима Коровина, на которого завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", до 3 июня.

Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь Коровина Кармен Эрнандес. По ее словам, у суда нет доказательств для ареста.

Напомним, 24 мая 2013 года подозреваемый не уступил дорогу машине Audi A6 сотрудников ЦСН МВД с включенными спецсигналами, которая двигалась по встречной полосе. Коровин совершил наезд на инспектора ДПС, нанеся ему травму бампером и колесом машины.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.