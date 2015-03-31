Пытавших женщину электрошокером полицейских отправили под домашний арест

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Мытищинский суд Московской области отправил под домашний арест до 25 мая двух полицейских, подозреваемых в пытках женщины электрошокером во время допроса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мособлсуда Екатерину Игумнову.

Против полицейских возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств".

По версии следствия, 21 января двое полицейских в подмосковных Мытищах пригласили в отдел полиции 27-летнюю местную жительницу подозреваемую в краже. Понимая, что она отрицает свою причастность к совершенной краже, сотрудники полиции для устрашения надели ей на голову пакет.

Не добившись признательных показаний, продолжая запугивать потерпевшую, один из злоумышленников применил электрошокер. По данным проведенной судебной экспертизы, женщина получила не менее 35 электрических разрядов.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, "если вина полицейских будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения".