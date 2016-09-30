Третьего подозреваемого задержали по делу во взятках в Ространснадзоре

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Третьего подозреваемого задержали по делу о взятках в Ространснадзоре, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Речь идет о замначальнике отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО и ЮЗАО Центрального управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максиме Моргуне.

Следователи установили его причастность к совершению преступления. Суд изберет меру пресечения всем трем подозреваемым 30 сентября.