Третьего подозреваемого задержали по делу во взятках в Ространснадзоре

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Третьего подозреваемого задержали по делу о взятках в Ространснадзоре, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Речь идет о замначальнике отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО и ЮЗАО Центрального управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максиме Моргуне.
Следователи установили его причастность к совершению преступления. Суд изберет меру пресечения всем трем подозреваемым 30 сентября.
Девять чиновников управления ведомства по Центральному федеральному округу привлечены к дисциплинарной ответственности. Четверо из них занимали руководящие посты.
Двое начальников управлений Ространснадзора задержаны по уголовному делу о получении взятки в размере 1 миллион рублей. Правоохранители подозревают в причастности к преступлению начальника управления государственного автодорожного надзора по Московской области Ространснадзора Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого.
Против них возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: "Получение взятки" и "Дача взятки".
В ходе проведенной Генпрокуратурой проверки выяснилось, что сотрудники ведомства предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах. Некоторые из них не сообщили данные о наличии у них или их супругов жилых домов, квартир, земельных участков, нежилых помещений. Скрывались факты получения денежных выплат.