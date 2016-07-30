Форма поиска по сайту

30 июля 2016, 20:24

Ранившего сотрудника полиции москвича задержали

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники столичного МВД задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ранений капитану полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 29 июля в доме по Ленинскому проспекту условно осужденный москвич нанес удар ножом участковому, который пришел проверять его по месту жительства.

После нападения мужчина спрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже, и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по Ломоносовскому району совместно с сотрудниками полиции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого недалеко от места жительства.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.

