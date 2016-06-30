Гендиректоу РАО предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Генеральному директору общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" Сергею Федотову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, в РАО действовала мошенническая схема незаконного отчуждения имущества организации в собственность третьих лиц. Во время обысков были изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия.

Полиция задержала Сергея Федотова 28 июня по подозрению в мошенничестве на сумму 500 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.