В Москве изъяли 29 килограммов незаконно добытой черной икры

Фото: m24.ru

В Москве задержаны участники преступной группы, продававшей незаконно добытую в Дагестане черную икру, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Задержание провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с оперативниками МВД России, а также пограничного управления УФСБ России по Республике Дагестан.

Семеро участников преступной группы были задержаны по различным адресам. В ходе шести обысков в Москве обнаружено и изъято более миллиона рублей, а также 29 килограммов икры осетровых видов рыб.

26 килограммов икры изъято в ходе двух обысков в жилых помещениях и цехе по незаконной переработке рыбной продукции в Республике Дагестан.

Общая стоимость изъятых 55 килограммов икры превысила 2,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".

В отношении пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – в виде подписки о невыезде.

Крупную партию незаконно добытой черной икры в октябре прошлого года обнаружили в Хабаровске. Преступники перевозили 500 килограммов продукта в гробу автобуса-катафалка. Подозреваемыми по делу проходят семь человек.