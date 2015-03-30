На рынке изъяли 100 кг черной икры и две тонны рыбы, занесенной в Красную книгу

На столичном рынке изъято 100 килограммов черной икры

Столичные полицейские изъяли на рынке 100 килограммов черной икры, а также более двух 2,5 тонны рыбы, занесенной в Красную книгу, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Изъятые икра и мясо принадлежат редким осетровым видам рыб. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

По предварительным данным, стоимость изъятых продуктов составляет более 10 миллионов рублей. В результате в отдел полиции доставили 30 человек, 14 из которых являются продавцами, торговавшими рыбой и икрой. При этом двое из них нарушили миграционное законодательство и скоро будут выдворены из России.

Ранее столичные полицейские совместно с ФСБ и Следственным комитетом изъяли у контрабандистов полторы тонны черной икры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали машину с 560 килограммами товара.

Как оказалось, документов на икру, которая стоит 20 миллионов рублей, не было, и по этому факту завели дело по статьям "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров не отвечающих требованиям безопасности" и "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу".

Позже были установлены организаторы незаконного бизнеса, по местам их проживания прошли обыски, во время которых оперативники нашли еще более тонны черной и красной икры, 200 тысяч долларов, 108 тысяч евро и 2,7 миллиона рублей.

Задержали подозреваемых в четырех регионах России – Москве, Дагестане, Хабаровском крае и Ростовской области. Всего по делу проходят семь человек, один из которых был ранее судим за продажу некачественной черной икры.