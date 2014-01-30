Установлены личности волгоградских террористов-смертников

Железнодорожный вокзал в Волгограде. Фото: ИТАР-ТАСС

Установлены личности террористов, которые в конце декабря устроили взрывы на железнодорожном вокзале и в троллейбусе в Волгограде, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

"По горячим следам были установлены личности двух террористов-смертников, членов так называемой "буйнакской террористической группировки" Аскера Самедова и Сулеймана Магомедова, совершивших самоподрыв", - отмечается в сообщении.

Накануне в Дагестане были задержаны братья Магомеднаби и Тагир Батировы, которые, по версии НАК, причастны к переправке террористов-смертников в Волгоград.

В настоящее Также в НАК сообщили, что организаторы взрывов все еще могут быть на свободе: ведется розыск предполагаемых соучастников боевиков.

Взрывы в Волгограде произошли 29 и 30 декабря 2013 года, в результате погибли 34 человека.