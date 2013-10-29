СКР завершил расследование убийства журналистки Ирины Кабановой

Завершено расследование убийства москвички Ирины Кабановой

Следователи из СКР закончили работу над делом Алексея Кабанова, убившего свою супругу Ирину в начале января 2013 года. Следующей инстанцией будет прокуратура – она утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Кабанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Максимальное наказание, которое ему грозит, – 15 лет колонии.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января в ходе вспыхнувшей ссоры Алексей Кабанов убил свою жену Ирину, после чего расчленил ее тело и собирался вывезти его на автомобиле. При этом два дня спустя он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, после чего в Москве были организованы ее поиски.

Останки убитой обнаружили в ходе осмотра автомобиля во дворе дома, где проживали Кабановы.

У Ирины осталось трое детей. Старшего мальчика заберет к себе первый муж погибшей, двоих других малышей, вероятно, отправят к ее родственникам.