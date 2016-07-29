СК возбудил уголовное дело по факту ранения полицейского

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом полицейского на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Инцидент произошел в пятницу днем в жилом доме на Ленинском проспекте. Мужчина, осужденный условно и состоящий на учете в органах внутренних дел, ударил ножом в грудь участкового.

После этого злоумышленник скрылся. Сейчас правоохранители ищут преступника. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в медучреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Похожее преступление произошло на этой неделе, 25 июля, на юге Москвы. Тогда двое неизвестных также ранили ножом участкового. Он пытался задержать их в момент ограбления в Булатниковском проезде.