Экс-руководителям РОСНАНО предъявлено обвинение

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Бывшим руководителям РОСНАНО Леониду Меладмеду и финдиректору компании Святославу Понурову предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Они обвиняются по статье "Растрата в особо крупном размере". Им может грозить до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Оба фигуранта дела арестованы до начала сентября.

В СКР отметили, что для получения информации о выводе средств за границу ведомство работает с Интерполом.

Кроме того, после публикации сообщений о расследовании дела в органы обратились свидетели, которые заявили о совершении обвиняемыми других преступлений.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась.

В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

По делу РОСНАНО дал показания нынешний руководитель компании Анатолий Чубайс.

По его словам, у корпорации нет оснований полагать, что компании нанесен ущерб. Он отметил, что "Алемар" был отобран как победитель на конкурсе, а причастные к подписанию договора действовали в соответствии с законом.