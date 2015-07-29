Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля 2015, 14:15

Происшествия

Экс-руководителям РОСНАНО предъявлено обвинение

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Бывшим руководителям РОСНАНО Леониду Меладмеду и финдиректору компании Святославу Понурову предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Они обвиняются по статье "Растрата в особо крупном размере". Им может грозить до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Оба фигуранта дела арестованы до начала сентября.

В СКР отметили, что для получения информации о выводе средств за границу ведомство работает с Интерполом.

Кроме того, после публикации сообщений о расследовании дела в органы обратились свидетели, которые заявили о совершении обвиняемыми других преступлений.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась.

Ссылки по теме


В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

По делу РОСНАНО дал показания нынешний руководитель компании Анатолий Чубайс.

По его словам, у корпорации нет оснований полагать, что компании нанесен ущерб. Он отметил, что "Алемар" был отобран как победитель на конкурсе, а причастные к подписанию договора действовали в соответствии с законом.

Сайты по теме


следствие обвинения Роснано Леонид Меламед

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика