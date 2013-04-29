Генпрокуратура вернула деньги, похищенные структурой "Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники ОАО "Оборонэнергосбыт", одной из структур "Оборонсервиса", похитили из бюджета более 150 миллионов рублей. Факты хищения в компании, которая является поставщиком электроэнергии для Минобороны, выявила главная военная прокуратура.

Как было установлено в ходе проверки, бывший генеральный директор "Оборонэнергосбыта", зная о грядущих изменениях акционерного общества, "задним числом" издал приказ, предусматривающий дополнительные налоговые льготы для своих заместителей.

Помимо иных социальных гарантий, менеджерам высшего звена при увольнении предусматривалась компенсация в размере от 50 до 100 средних месячных заработков, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В феврале 2013 года шести высокопоставленным сотрудникам компании было выплачено от 10 до 41 млн рублей на основании их заявлений об увольнении. Причем четверо из уволенных спустя менее чем 5 дней вернулись на работу на прежние должности.

По требованию органов военной прокуратуры менеджеры, получившие выплаты, возвратили государству 155 миллионов рублей.

Напомним, в отношении "Оборонсервиса" Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков. Ущерб, причиненный государству, оценивается более чем в 3 млрд рублей.