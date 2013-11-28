Водитель КаМАЗа, протаранившего автобус, обвиняется в подлоге

Фото: ИТАР-ТАСС

Грачья Арутюнян, предполагаемый виновник в ДТП под Подольском с участием КаМАЗа и автобуса, стал обвиняемым по еще одной статье.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, он обвиняется в использовании заведомо подложного документа. Ранее дело о подделке патента на разрешение трудовой деятельности прикрепили к основному производству - о ДТП.

Напомним, в субботу, 13 июля, в Троицком округе произошла крупная авария - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли 18 человек, 45 пострадали.

Авария произошла около села Ознобишино. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ, груженого щебнем, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил пассажирский автобус Liaz, следовавший из Подольска в поселок Жохово.

От удара автобус, в котором находилось 68 человек, разорвало на две части, почти все 12 кубометров щебня высыпались в салон.

Позже Грачья Арутюнян признал свою вину. Он рассказал, что умышленно совершил опасный маневр.

По словам подозреваемого, он решил выехать на встречную полосу движения, чтобы избежать столкновения с машинами на перекрестке. При этом у грузовика отказали тормоза. Тогда Арутюнян резко вывернул руль и опрокинул многотонную машину.