Ущерб по делу "Оборонсервиса" вырос более чем вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

Предварительно установленная сумма ущерба по уголовному делу "Оборонсервиса" составляет 6,7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба составляет более 3 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках расследования выявлено уже 14 объектов, которые были реализованы по заниженным ценам, передает РИА Новости.

Обвиняемыми по делу проходят экс-глава департамента имущественных отношений Евгения Васильева, бывший начальник "Центра правовой поддержки 'Эксперт'" Екатерина Сметанова и ее муж Максим Закутайло, а также исполняющий обязанности фирмы-партнера "Оборонсервиса" Дмитрий Митяев.

Вместе с расследованием дела "Оборонсервиса" Следственный комитет занимается хищениями в ООО "Славянка", входящем в "Оборонсервис". В рамках этого дела накануне был арестован директор ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский. Он подозревается в том, что с помощью различных коммерческих организаций и фирм-"однодневок" похитил бюджетные средства, выделенные на техническое содержание объектов Минобороны.

Ранее по подозрению в хищении 53 миллионов рублей при реализации госконтрактов по содержанию объектов казарменно-жилищного фонда были арестованы гендиректор "Славянки" Александр Елькин и главный бухгалтер фирмы Юлия Ротанова.

Напомним также, что ситуация вокруг "Оборонсервиса" стала причиной отставки министра обороны России Анатолия Сердюкова.