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Следствие

28 июля 2014, 10:57

Замдиректора стройфирмы будут судить за аферу на 23 млн рублей

следствие уголовные дела мошенничества строительные компании

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи столичной полиции передали в суд дело замгендиректора крупной стройкомпании, обвиняемого в хищении 23 миллионов рублей при строительстве горнолыжной трассы, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, в 2011 году мужчина заключил контракт на строительство спортивного объекта в Западном округе города. После того как на счет фирмы поступили деньги, обвиняемый их перевел на счета другой компании и похитил. При этом он заведомо знал, что организация не может выполнить порученную ей работу.

Задержать мужчину удалось в августе 2013 года, тогда же его отпустили под подписку о невыезде. В ходе следствия, длившегося около двух лет, полицейские собрали доказательства преступления, провели несколько криминалистических экспертиз и полностью установили схему преступления.

В апреле 2014 года заместителю гендиректора стройфирмы было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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