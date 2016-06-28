Разыскиваемого более 17 лет россиянина депортировали из США

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россиянина, более 17 лет находившегося в международном розыске за организацию убийства, депортировали из США. Геннадий Гаврилец был объявлен в розыск столичными правоохранителями еще в декабре 1998 года, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, Гаврилец организовал убийство президента фирмы "Юнитранс М. Инк" Анатолия Сириченко. Компания была создана непосредственно самим подозреваемым совместно с его знакомым. Гаврилец лично пригласил Сириченко в фирму, но быстро оказался не у дел. По этой причине подозреваемый решил разобраться с президентом компании самым "действенным" способом.

Подельником Гаврильца стал один из совладельцев столичного ресторана "Бахор" Марат Ахунов, который нашел двух исполнителей – безработных Илюхина и Иванова. Мужчины согласились убить Сириченко за 15 тысяч долларов.

Правоохранительные органы сразу квалифицировали убийство предпринимателя как заказное. Ахунов, Илюхин и Иванов были арестованы, а Гаврилец сумел скрыться от следствия.

Спустя 17 лет положительное решение о выдаче Гаврильца было принято, несмотря на отсутствие соответствующего договора между США и Россией.

Гаврильца доставили в Москву в сопровождении сотрудников Иммиграционной службы США и взяли под стражу.



