В Подмосковье ветерана лишат звания за сотрудничество с фашистами

Фото: М24.ru

Прокуратура проверила удостоверение участника Великой Отечественной войны - жителя подмосковного Пушкино. В ведомство обратились ветеранские организации, которые сообщили, что он воевал на стороне фашистской Германии.

Согласно архивным материалам, этот гражданин и ряд других лиц в декабре 1945 года были приговорены Военным трибуналом к 10 годам лишения свободы и лишению воинского звания "лейтенант" за измену Родине. Выяснилось, что в 1942 году он попал в плен к немцам и на допросе рассказал местонахождение офицеров штаба, в результате чего они также были захвачены в плен. После этого он добровольно поступил на службу к врагу и был назначен командиром взвода "восточного" учебного полка в Бобруйске, где готовил солдат к боевым действиям против советских партизан.

Затем он служил командиром взвода в карательном батальоне "Митте", имел чин лейтенанта, а в 1943-1944 годах находился в составе карательного батальона во Франции, который проводил операции против бойцов французского сопротивления и вел боевые действия против англо-американских войск. 9 сентября 1944 года он был взят в плен американцами.

В лагере для военнопленных он обращался к американскому командованию с заявлениями о выходе из советского гражданства, участвовал в бунте протеста против выдачи советским властям и в сентябре 1945 года был выдворен в Германию в советскую оккупационную зону. В 1955 году он был амнистирован.

В 1980 он получил бессрочное удостоверение участника Великой Отечественной войны, при этом ему было отказано в реабилитации по уголовному делу. Законодательством выдавать удостоверение ему было запрещено, но до настоящего он пользовался всеми правами и льготами участника войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По результатам проверки подмосоквный прокурор обратился в суд с иском о лишении гражданина звания ветерана и изъятии соответствующего удостоверения. Прокурор также потребовал признать недействительным вручение ему юбилейных медалей.