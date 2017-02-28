Гражданину Германии предъявлено обвинение по громкому делу девочки Лизы

Гражданину Германии предъявлено обвинение в действиях сексуального характера по отношению к 14-летней российской девочке Лизе, которая с семьей проживает в Берлине, сообщает информационное агентство DPA.

Также 23-летнего мужчину обвиняют в производстве детской порнографии с участием девочки Лизы.

Дело Лизы

В 2016 году один из российских телеканалов рассказал историю 13-летней девочки Лизы из семьи российских мигрантов в Германии. По словам родственников школьницы, девочку похитили и изнасиловали мигранты.

В результате расследования полиция опровергла историю о похищении и изнасиловании. Выяснилось, что девочка ночевала у своих знакомых, потому что боялась возвращаться домой из-за проблем в школе.

Однако во время дополнительной проверки следователи вышли на двух молодых людей 20 и 23 лет – граждан Турции и Германии. Мужчины не похищали ребенка, но имели сексуальные отношения с Лизой с ее согласия. На тот момент девочке было 13 лет, а возраст согласия в Германии составляет 14 лет.

Двадцатилетний подозреваемый доказал, что не знал настоящий возраст Лизы, и расследование против него было прекращено. Однако полицейские установили, что второй молодой человек знал, что школьнице 13 лет. К тому же он снимал все происходящее на мобильный телефон.

Инцидент с исчезновением девочки Лизы широко освещался в СМИ и привел к международному скандалу.

