В Москве пресекли деятельность группы квартирных воров

Сотрудники МУРа пресекли деятельность группы, члены которой подозреваются в серии квартирных краж. Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники проникали в помещения через вентиляционные шахты.

Задержать их удалось 19 ноября, во время попытки проникнуть в квартиру дома по улице Корнейчука. Подозреваемыми оказались ранее судимые за кражи местные жители 39 и 40 лет. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчин приспособления для взлома металлических решеток и вентиляционных коробов, бинокль, ноутбук и мобильные телефоны.

Во время обысков по местам жительства задержанных обнаружены 6 наручных часов брендовых марок, золотые ювелирные украшения и ноутбук.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к краже". В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Следствие предполагает, что они причастны к совершению не менее 6 аналогичных преступлений на территории Москвы.

Напомним, сегодня же на востоке Москвы оперативники задержали подозреваемых в серии квартирных краж. Ими оказались ранее неоднократно судимые безработные 27-летние приезжие из Чувашии.

В дежурную часть поступило сообщение о квартирной краже. По словам потерпевшей, вернувшись домой она обнаружила пропажу личных вещей, ювелирных изделий и денежных средств. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленники проникли внутрь квартиры путем отжатия окна комнаты, и похитили ценные вещи.