СК проверит информацию об угрозах слепой певице, у которой украли собаку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проверит информацию об угрозах в адрес слепой певицы, у которой похитили собаку-поводыря, сообщают в СК.

О поступающих угрозах девушка рассказала одному из СМИ. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Официальный представитель СК Владимир Маркин призвал тех, кто угрожает певице, "не играть с огнем". Он подчеркнул, что ранее следователи сделало все, чтобы вернуть собаку хозяйке, они не оставят девушку без помощи.

Напомним, следственные органы завершили расследование уголовного дела о хищении собаки-поводыря у слепой москвички. Обвиняемая в этом преступлении 37-летняя женщина предстанет перед судом.

Собаку-поводыря по кличке Диана украли у слепой певицы Юлии Дьяковой в конце июля около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Позже выяснилось, что женщину, которая могла украсть лабрадора, видели в метро с собакой. Тогда же неизвестный позвонил в полицию и сказал, что нашел выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Сама обвиняемая сказала, что ошейник был на лабрадоре.

Помочь разыскать собаку вызвался Следственный комитет. В итоге ее нашли в приюте для бездомных животных в Ступине. Затем задержали и предполагаемую похитительницу.