Один из фигурантов "болотного дела" направлен на медэкспертизу

Фото: m24.ru

Одного из фигурантов "болотного дела" Максима Панфилова направили на медэкспертизу, которую проведут в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщает Агентство "Москва".

По словам адвоката подозреваемого, Панфилова уже перевели из СИЗО № 5 в центр имени Сербского для проведения стационарной экспертизы.

О задержании Панфилова СМИ сообщили утром 7 апреля. Мужчина был задержан у себя дома в Астрахани после обыска в квартире. Затем его доставили в полицию и этапировали на самолете в Москву.

По версии следствия, Панфилов, находясь на Болотной площади 6 мая 2012 года, "наносил удары сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка, пытаясь сорвать с них каски".

Напомним, в ходе согласованного митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, несколько фигурантов были амнистированы, один был направлен на принудительное психиатрическое лечение.