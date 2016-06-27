Гонщики на Gelandewagen получат по заслугам – СК

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Экспертиза подтвердила обоснованность обвинения против сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова и его друзей, устроивших гонки с полицией на внедорожнике Gelandewagen, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По его словам, экспертиза – один из важнейших факторов для доказательной базы. По материалам дела провели лингвистическую и психолого-лингвистическую экспертизы.

"Шансов у наших мажоров уйти от ответственности никаких нет, они получат по заслугам. Катались – так и поедут", – цитирует Маркина "Интерфакс".

Прокуратура требует ареста фигурантов дела о гонках на Gelandewagen

Инцидент с погоней произошел 22 мая на Ленинском проспекте. Молодые люди на двух машинах рассекали по дороге, нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

Сначала две машины Mercedes без номерных знаков около 4 часов утра проехали мимо поста на Ленинском проспекте, в сторону области. Они не остановились по требованию полиции. Вскоре одна из машин начала возвращаться и полицейские начали ее преследовать.

В отношении Абдувахоба Маджидова, который управлял участвовавшим в гонке автомобилем Mercedes-Benz, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Он был арестован на 15 суток, а также ему назначено 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав сроком на два месяца.

Впрочем, на этом неприятности для компании "золотой молодежи" не закончились. Возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти", фигурантам может грозить реальный уголовный срок.