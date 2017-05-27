Детский омбудсмен Кузнецова пообещала разобраться с задержанием ребенка в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием 26 мая полицейскими в Москве мальчика.
"Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно", – написала детский омбудсмен в Facebook.
Ранее МВД начало проверку по факту задержания. Инцидент произошел вечером 26 мая на улице Воздвиженка. По версии полицейских, ребенок занимался попрошайничеством. В свою очередь, родители задержанного утверждают, что их 10-летний сын всего лишь декламировал стихи. Из ОВД "Арбатское" мальчика отпустили в тот же день.